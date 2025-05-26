إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات عن إطلاق سيارتها A3 الهجينة Plug-in.

وبحسب المعلن من الشركة الألمانية فإن السيارة الجديدة ستقدم في أسواق الاتحاد الأوروبي نظير سعر يبدأ من 44 ألف و200 يورو (مليونين و513 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها A3 الجديدة تتوفر بموديلين، هما: 40 TFSI e بقوة تبلغ 150 كيلووات/204 حصان وبسرعة قصوى 225 كلم/س.

أما الموديل 45 TFSI e فينطلق بقوة 200 كيلووات/272 حصان وبسرعة قصوى تبلغ 237 كلم/س.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 25.7 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 143 كلم، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود في أفضل الأحوال 0.3 لتر/100 كلم.

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