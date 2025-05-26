طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا موتور عملاق صناعة السيارات الياباني، عن إطلاق سيارتها RAV4 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية الـSUV متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها RAV4 الجديدة تطل في جيلها السادس بشخصية أكثر جرأة وجاذبية، والتي ترسم ملامحها مصابيح الضوء النهاري على شكل حرفC والزوايا الحادة والمؤخرة المربعة.

وفي المقصورة الداخلية، تهيمن العملانية والبساطة على التصميم، مع أزرار كبيرة لسهولة التحكم، فضلا عن شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة ونظام ملتيميديا قياس 12.9 بوصة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع هجين Plug-in بقوة 268 أو304 حصان، مع بطارية سعة 22.7 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى حوالي100 كلم.

أما النسخة الهجينة العادية فتأتي بنفس محرك البنزين رباعي الأسطوانات سعة 5ر2 لتر وتتوفر بقوة 183 أو191 حصان.

وتتضمن باقة أنظمة السلامة مساعد الكبح الاضطراري ونظام تحذير المرور المتقاطع في الأمام ومحذر الاصطدام الخلفي وكاميرا 360 درجة، بالإضافة إلى وظيفة الصف الأوتوماتيكي بالتحكم عن بعد.

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