بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "إم جي" MG الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها S5 الكهربائية الجديدة، التي سترث عرش السيارة ZS.

وأوضحت الشركة الصينية ذات الأصول البريطانية أن سيارتها S5 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، تسعى لسحب البساط من تحت أقدام الموديلات المنافسة مثل كيا EV3 وفولكس فاجن ID.4 وسكودا Elroq.

وتأتي السيارة S5 المدمجة بطول 4.48 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.73 متر، وتوفر أماكن جلوس لخمسة أشخاص، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 453 و1441 لترا.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة S5 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 125 كيلووات/170 حصان أو 170 كيلووات/231 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.3 ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 190 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الكهربائية S5 المدمجة بطارية سعة 49 أو 64 كيلوات ساعة مع مدى سير يصل إلى 480 كلم.

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