سمارت #5 الكهربائية.. نظرة عن قرب

برلين - (د ب أ):

لقد هبت رياح مختلفة على شركة سمارت الألمانية بعدما سمحت لها شركة مرسيدس بفعل ما يحلو لها خلال العقدين الأوليين وتكبدها خسائر بالملايين؛ حيث كانت تأتي بألوان زاهية وتصميمات مرحة وعفوية.

ولكن بعد هيمنة شركة جيلي الصينية على الشركة الألمانية ولى عهد الرخاء وزاد حجم سيارات سمارت؛ حيث تعتزم الشركة الألمانية طرح سيارتها #5 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، خلال فصل الصيف الحالي نظير سعر يبلغ 45 ألف و900 يورو.

وتتمثل أهمية هذه السيارة في كونها أكبر سيارة سمات حتى الآن؛ حيث تأتي بطول 70ر4 متر لتنافس الفئة الفاخرة من السيارات المدمجة الأخرى مثل فولكس فاجن ID.4 وفورد Explorer وحتى سيارة مرسيدس EQB.

تصميم جريء وجذاب

ويعتبر التصميم الجريء والجذاب هو ما يمنح سيارة سمارت حضورا قويا ولافتا في هذه الفئة المزدحمة بالموديلات، وعلى الأقل لا تزال سيارة سمارت #5 قريبة من الموديل الأصلي، على الرغم من عدم وجود خلية الأمان ذات الألوان المتباينة، كما زاد طول قاعدة العجلات إلى 90ر2 متر ليصبح أطول من سيارة سمارت السابقة كلها، وقد كان طول سيارة سمارت لا يتعدى 50ر2 متر.

رحابة أكبر

علاوة على أن سيارة سمات توفر رحابة أكبر من السابق، بل إنها تتفوق على الموديلات المنافسة، حتى أن سيارة مرسيدس GLC تبدو ضيقة نسبيا مقارنة بسيارة سمارت الجديدة، وخاصة بالنسبة للركاب على المقاعد الخلفية.

وبينما يجلس الركاب على المقاعد الأمامية بشكل قائم ومعتاد، ويمكنهم طي مسند القدم للخارج أثناء شحن بطارية السيارة، فإن الركاب على المقاعد الخلفية ينعمون بالجلوس على أريكة مزودة بتدفئة مع مسند ظهر قابل لتعديل الوضع كهربائيا، بالإضافة إلى توافر رحابة أكبر للأقدام مقارنة بسيارات الفئة E.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 630 لترا، ويمكن زيادتها إلى 1530 لترا، في تبلغ سعة صندوق الأمتعة الأمامي 72 لترا.

تجهيزات تقنية حديثة

وإلى جانب الرحابة الكبيرة في مقصورة السيارة، تتمتع سيارة سمارت #5 بالعديد من التجهيزات التقنية الحديثة مثل شاشة للراكب الأمامي وشاشة Head up تدعم تقنية الواقع المعزز، وتزخر السيارة برسومات متحركة مثل الأسد "ليو"، الذي يظهر كأفاتار على الشاشة، كما أن المساعد الصوتي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يعاون السائق في التحكم في وظائف السيارة الرئيسية.

وتنعم السيارة سمارت #5 بنظام صوتي فاخر للغاية على غرار سيارة مرسيدس من الفئة S، وليس من قبيل الصدفة أن تبرز السماعة المركزية من لوحة القيادة كجسم غريب عند تشغيل النظام الصوتي.

منصة صينية متطورة

وأهم ما تمتاز به سيارة سمارت الجديدة هو المنصة الصينية المتطورة، التي تتفوق على جميع الموديلات المنافسة الأوروبية في هذه الفئة؛ حيث تزخر سيارة سمارت #5 الجديدة ببطارية سعة 100 كيلووات ساعة لتغطي مدى سير يبلغ 590 كلم، والذي يعتبر مسافة غير عادية لهذه الفئة من السيارات.

علاوة على أنها تعتمد على بنية تعمل بجهد 800 فولت، وتتم عملية الشحن بصورة أسرع من الموديلات المنافسة. وتعتبر قدرة الشحن البالغة 150 كيلووات متوسطة في هذا الموديل الأساسي، وبالتالي فإن البطارية سعة 76 كيلووات ساعة تكفي لقطع مسافة تصل إلى 465 كلم.

وتزخر سمارت #5 الجديدة بأنظمة الدفع المتوافرة لها؛ حيث يعتمد الموديل الأساسي على سواعد محرك خلفي بقوة 250 كيلووات/340 حصان، بينما يصل الموديل الفاخر إلى قوة 432 كيلووات/588 حصان مع نظام الدفع الرباعي، وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة تنطلق السيارة من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر4 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/س.