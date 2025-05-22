القاهرة - (مصراوي):

كشفت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة "بي إم دبليو" BMW الألمانية في مصر، عن الجيل الجديد كليًّا مِن BMW الفئة الأولى والفئة الثانية جران كوبيه بالسوق المحلي.

وتعود الفئة الأولى إلى الأسواق في جيلها الجديد يتصميم ومقصورة داخلية جديدان كليًا، وباقة من التقنيات المتطورة والأنظمة الإلكترونية الحديثة؛ فضلًا على خيارات المحركات القوية.

كما تأتي الفئة الثانية جران كوبيه من بي إم دبليو، بتصميم هجومي جريئ وألوان جديدة تنبض بالحيوية، مع مقصورة داخلية جديدة، وخيارين من المحركات بسعة 1.5 و2.0 لترات.

وتقدم الفئة الأولى الجديدة كليًا من بي إم دبليو لعملاء السوق المصري بطرازين، الأول 118 M Sport والموديل عالي الأداء M135 xDrive.

أما الفئة الثانية جران كوبيه الجديدة كليًا من بي إم دبليو فتتوافر أيضًا بطرازين مختلفين، الموديل 218 M Sport وذلك صاحب الأداء الرياضي المتميز M235 xDrive.

ويتميز الطرازان الرياضيين M135 xDrive وM235 xDrive حصريًا بمحرك توربو سعة لترين بقوة 300 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 400 نيوتن-متر.

وبفضل المحرك رباعي الاسطوانات يمكن للسيارتين الرياضيتين الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 4.9 ثوان، وتصل السرعة القصوى 250 كم/ساعة.

وحصلت كل من بي إم دبليو الفئة الأولى والفئة الثانية الجديدتين على باقة تحسينات وتعديلات شاملة، أبرزها الاستعانة باللمسات الرياضية الخاصة بفئة الأداء العالي M وكذلك باقة التصميم M Sport.

وتتضمن التحسينات الشبك الأمامي الضخم "Kidney Grille" المحاط بإطار مضيء بتقنية LED المسماة "Iconic Glow"، وتطعيمات سوداء لامعة على الصادمين الأمامي والخلفي وشبك التهوية الأمامي.

وإلى جانب ذلك حازت كلا السيارتين على مصابيح M Lights Shadowline، ونظام فرامل رياضي للفئة M، وللمرة الأولى على الإطلاق توافر خيار السقف الأسود، ما يعزز الطابع الرياضي لهذه السيارات المدمجة الفاخرة.

وتمتلك الفئات الجديدة مصابيح Adaptive LEDالتي تضفي بصمة ضوئية مميزة على السيارتين الرياضيتين، والسقف الزجاجي البانورامي، وعجلات الفئة M الرياضية خفيفة الوزن قياس 18 بوصة، فضلًا عن المصابيح الخلفية النحيفة فئة LED، ونظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح Comfort Access، وغيرها من اللمسات الخارجية الرياضية.

وخضعت مقصورتا السيارتين إلى تغييرات كبيرة، إذ أصبحتا تمتلكان شاشة BMW Curved Display التي تضمّ لوحة عدَّادات قياس 10.25 بوصات وأخرى للنظام المعلوماتي الترفيهي قياس 10.7 بوصات، علمًا بأن الشاشة الأخيرة تعمل بنظام تشغيل OS 9.0 الأحدث وتتوافق مع Apple CarPlay وAndroid Auto.

ووفقًا للفئة التجهيزية المختارة، تتضمن السيارتان باقة واسعة من تجهيزات الراحة و الرفاهية، أبرزها مقاعد وأحزمة أمان الفئة M الرياضية، والحليات الداخلية المضيئة M Illuminated Aluminum.

يأتي الطرازان 118 M Sport و218 M Sport بمحرك توربو سعة 1.5 لترات بقوة 156 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 230 نيوتن-متر.

وينقل طاقة المحرك للمحاور ناقل حركة ستيبترونيك Dual-clutch من 7 سرعات، كما يمكن للفئة الأولى وللفئة الثانية التسارع من 0 إلى 100 كم/ مع هذا المحرك في غضون 8.5 و8.6 ثوان على الترتيب.

ويتوفر بالفئة M عجلة قيادة من الجلد الفاخر، وإمكانيو وفتح الباب الخلفي أو صندوق التخزين أوتوماتيكيًا، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي Head-Up Display، ونظام شحن لاسلكي.

النظام الصوتي بالسيارات الجديدة من فئة Harman Kardon المكون من 12 سماعة ومضخم صوت رقمي، وكذلك نظام مساعد فرملة Parking Assistant Plus مع كاميرات للرؤية المحيطية الشاملة (360 درجة)، وغيرها.

وبحسب ما أعلن الوكيل الحصري للعلامة الألمانية، تبدأ أسعار الفئة الأولى من بي إم دبليو من 2.450.000 جنيه، بينما تبدأ أسعار BMW الفئة الثانية جران كوبيه الجديدة كلياً، فنجدها تبدأ من 2.650.000 جنيه.

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