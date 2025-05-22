بعد الاتفاق.. هل تكون هذه أول سيارة تصنعها GAC الصينية في مصر؟

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أبرمت شركة جميل موتورز، وشركة GAC، إحدى شركات صناعة السيارات الصينية، مذكرة تفاهم لإطلاق عملية تجميع السيارات بنظام (CKD) في مصر.

وأعلنت الشركتان سعيهما من خلال هذا التعاون إلى الجمع بين التميز والخبرة المحلية لجميل موتورز مع المعرفة التكنولوجية المتقدمة لـGAC وسينصب التركيز في البداية على تجميع طراز واحد من GAC.

ولم يعلن خلال مؤتمر توقيع عقد الشراكة الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لم يعلن عن طراز السيارة التي سيتم تجميعها في مصر.

وتشير تقارير إلى أن السيارة المزمع تجميعها في مصر هي السيارة "إمباو" EMPOW السيدان العائلية، والتي تعد أرخص سيارات العلامة الصينية بالسوق المصري في الوقت الحالي.

تقدم GAC إمباو موديل 2025 خلال شهر مايو الجاري بسعر يبدأ من 1,125,000 جنيه للفئة الأولى GS، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,275,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,385,000 جنيه.

تعتمد جي إيه سي إمباو على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ ساعة في 6.95 ثانية.

يبلغ طول جي إيه سي إمباو موديل 2024 نحو 4700 مم، وعرضها 1850 مم، وارتفاعها 1432 مم، وقاعدة العجلات 2730 مم، وسعة خزان الوقود 47 لتر.

تضم السيارة GAC إمباو 2024 عدد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، جنوط رياضية، شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء.

كما يتوفر بالسيارة قفل مركزي، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى خاصية مانع السرقة، وفرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا، وحساسات ركن.

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