بـ724 ألف جنيه.. بي واي دي تطلق سيارتها E7 الكهربائية الجديدة بالأسواق

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "بي واي دي" عن إطلاق سيارتها الكهربائية e7 الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة من موديلات الصالون.

وقالت الشركة الصينية إن السيارة الجديدة ستقدم في الأسواق الصينية بأسعار تبدأ من 14.500 دولار أمريكي (724 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن سيارتها الكهربائية e7 الجديدة تأتي بطول 4.78 متر وعرض 1.90متر وارتفاع 1.52 متر، بينما توفر قاعدة العجلات البالغ طولها 2.82 متر رحابة كبيرة في المقصورة الداخلية، خصوصا في المقاعد الخلفية. أما سعة صندوق الأمتعة فتصل إلى 528 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة e7 على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات، مع عزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن متر.

وتتوفر للسيارة بطارية سعة 48 كيلووات ساعة أو 6ر57 كيلووات ساعة، مع مدى سير450 كلم للبطارية الصغيرة و520 كلم للبطارية الكبيرة.

وتشتمل باقة تجهيزات السيارة على سقف بانورامي زجاجي وشاشة لمسية مركزية بقياس 15.6 بوصة وشاشة عدادات رقمية بقياس 5 بوصة، بالإضافة إلى نظام المساعدة على القيادة “God’s Eye” .

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