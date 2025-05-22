وكيل إكسيد يعلن اقتراب ثلاث سيارات جديدة من مصر لأول مرة.. تعرف عليها

كتب - أيمن صبري:

كشفت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، الوكيل الحصري لعلامة "إكسيد" Exeed التجارية في مصر، عن اقتراب طرح ثلاث سيارات جديدة للعلامة الصينية في السوق المحلي.

وضمت أحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، ثلاث سيارات جديدة هي إكسيد LX الرياضية متعددة الاستخدامات، وإكسيد ES REEV سيدان الكهربائية، وإكسيد ET REEV الكهربائية الرياضية.

وتقدم إكسيد عبر وكيلها المحلي في الوقت الحالي، سيارتين فقط كلاهما مصنع محليًا بمصانع الشركة العربية الأمريكية "إجا" بالسادس من أكتوبر، وهما إكسيد RX وإكسيد VX سباعية المقاعد موديل 2025.

في التقرير الآتي "بطاقة تعارف" على سيارات إكسيد الثلاثة التي ستنضم إلى السوق المصري قريبًا:

إكسيد LX

الفئة: كروس أوفر مدمجة فاخرة.

المحرك: تقليدي يعمل بالبنزين – 1.6 لتر تيربو، قوة تصل إلى 197 حصان.

ناقل الحركة: DCT بسبع سرعات.

التصميم:

تصميم خارجي أنيق مع لمسات LED.

شاشة مزدوجة بانورامية داخلية (شاشة عدادات + شاشة ترفيه).

أنظمة أمان ذكية مثل الحفاظ على المسار والتنبيه من الاصطدام.

الراحة: مقاعد جلد، نظام صوتي فاخر، فتحة سقف بانورامية.

إكسيد ES REEV

الفئة: سيدان كهربائية فاخرة (بمدى ممتد REEV).

نظام الدفع: كهربائي مع مولد احتياطي (محرك بنزين صغير يعمل كمولد فقط).

مدى القيادة الكهربائي: حوالي 200 كم كهربائيًا، وأكثر من 1000 كم بالمجمل عند تفعيل محرك البنزين.

القوة: أكثر من 260 حصان، تسارع قوي.

التصميم:

تصميم أنيق ومستقبلي.

نظام قيادة ذكي ADAS.

مواد فاخرة في المقصورة.

إكسيد ET REEV

الفئة: SUV متوسطة كهربائية (REEV).

نظام الدفع: مماثل لـ ES REEV – محرك كهربائي + مولد بنزين.

المدى: مدى كهربائي 200 كم ومجموع يتجاوز 1000 كم.

القوة: تقريبًا 280 إلى 300 حصان.

التصميم:

تصميم SUV هجومي ومستقبلي.

شاشة عريضة متصلة، تحكم ذكي باللمس.

نظام تعليق متكيف، قيادة ناعمة على الطرق الوعرة والمدينة.

الراحة: رحبة جدًا، مزودة بتكنولوجيا مريحة للسائق والركاب.

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