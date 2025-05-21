تخفيضات تصل 100 ألف جنيه على سيارات جيتور في مصر خلال شهر مايو

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة قصراوي جروب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة جيتور الصينية بالسوق المصري، عن تخفيضات على عدد من الطرازات المتوفرة في مصر.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق سيارة جيتور T1 لأول مرة في السوق المصرية، إلى جانب تقديم سيارة جيتور X70 Plus المُجمعة محليًا. كما شهد الحفل توقيع عقد رعاية النادي الأهلي المصري حتى عام 2026.

أعلن سيف القصراوي، مدير علامة جيتور التجارية بمجموعة قصراوي، خلال الحفل، عن تخفيض أسعار سيارات جيتور. والذي يستمر لفترة محدودة تمتد لشهر واحد. وذلك احتفالًا بانطلاق التصنيع المحلي للعلامة في مصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جيتور الجديدة في مصر بعد التخفيض:

جيتور X70 Plus

سجلت سعر النسخة المستوردة من جيتور X70 Plus مليون و 434 ألف جنيه، بدلًا من سعر سابق مليون و 479 ألف جنيه بقيمة تخفيض بلغت 45 ألف جنيه.

جيتور X90 Plus

حصلت السيارة جيتور X90 Plus على تخفيض 100 ألف جنيه، وأصبح سعرها مليون و 664 ألف جنيه بدلًا من مليون و 764 ألف جنيه.

جيتور داشينج

حصلت جيتور داشينج على تخفيض يتراوح بين 50 إلى 80 ألف جنيه، وأصبح سعرها الرسمي يبدأ من مليون و 439 ألف جنيه مقابل مليون و 519 ألف جنيه سابقًا، والفئة الثانية سجلت سعر مليون و 639 ألف جنيه بدلًا من مليون و 689 ألف جنيه.