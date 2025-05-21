نصائح مهمة للعناية بالمقاعد الجلدية للسيارة

برلين - (د ب أ):

يتميّز الجلد الصناعي بالعديد من المزايا، أبرزها أنه أقل في السعر عن الجلد الطبيعي، فضلا عن سهولة العناية به. وللحفاظ على رونقه ينبغي العناية الجيدة بها بانتظام.

نوع الجلد

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أنه قبل البدء في العناية من المهم معرفة نوع الجلد الصناعي المستخدم؛ إذ تختلف خصائصه باختلاف المادة: فالبولي يوريثان مقاوم للماء نسبيا، لكنه يحتوي على مسام قد تسمح بالامتصاص، في حين أن "كلوريد البولي فينيل" يتميز بأنه أكثر مقاومة للماء.

وأضافت المجلة الألمانية أنه ينبغي دائما تنظيف الجلد الصناعي بلطف، مع مراعاة استخدام منتجات العناية المصممة خصيصا لهذا النوع من الخامات؛ نظرا لأن المنظفات القوية قد تتسبب في تلفه.

منتجات خالية من الزيوت والشمع

وبعد التنظيف، يأتي دور العناية السليمة؛ حيث ينبغي استخدام منتجات عناية خالية من الزيوت والشمع، ومصممة خصيصا للجلد الصناعي.

وتتميز منتجات العناية بالجلد الصناعي بأنها آمنة على الجلد الصناعي؛ حيث إنها لا تحتوي على زيوت أو شمع يسبب التلف، كما أنها تحمي من الجفاف وتطيل عمر الجلد، لكن ما يعيبها هو أن تأثيرها ليس طويل الأمد مثل منتجات الجلد الطبيعي، وقد تترك بقعا في حال الاستخدام الخاطئ. وهنا ينصح باختبار المنتج على جزء غير ظاهر أولا.

وللحفاظ على رونق الفرش الجلدي يوصى باستخدام المكنسة الكهربائية بانتظام، مع إزالة البقع فورا باستخدم قطعة قماش ناعمة وماء دافئ وتجنب الفرك الشديد. ويحذر الخبراء من المواد الكيميائية، التي قد تضر بمادة الجلد، مع مراعاة حماية الجلد من أشعة الشمس المباشرة.