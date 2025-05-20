القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، الوكيل الحصري لعلامة "إكسيد" Exeed التجارية في مصر، عن أحدث قائمة لأسعار سيارات العلامة بالسوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.

ويتيح الوكيل المحلي للعلامة الصينية الفاخرة طرازين وهما "إكسيد VX" و"إكسيد RX" اللذين يتم تصنيعهما بمصانع الشركة العربية الأمريكية "إجا" بالسادس من أكتوبر، وكلاهما ينتمي إلى فئة السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات الرياضية.

ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة فقد تراجعت أسعار سياراتي إكسيد بقيم تتراوح بين 300.000 جنيه وحتى 400.000 جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على الأسعار بالتفصيل:

إكسيد RX

تنتمي هذه السيارة لفئة الكروس أوفر متوسطة الحجم تتميز بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر قادر على إنتاج 254 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 385 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب ناقل حركة مزدوج القابض بـ 7 سرعات.

وتأتي السيارة في فئتين مختلفتين بأسعار تبدأ 1.980.000 جنيه من بدلًا من 2.380.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 2.380.000 جنيه مقابل 2.780.000 جنيه للفئة الثانية.

وتقدم الفئة الأولى القياسية من السيارة بنظام دفع أمامي، بينما تعتمد الفئة الثانية الأعلى تجهيزا على نظام دفع رباعي العجلات.

إكسيد VX

تقدم إكسيد VX التي تعد السيارة الأكبر حجما للعلامة حيث تتسع مقصورتها إلى سبعة ركاب، تقدم بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية 2.680.000 جنيه بدلًا من 2.980.000 جنيه للفئة الأولى، و2.980.000 جنيه مقارنة بـ3.380.000 جنيه.

تعتمد VX على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر مع شاحن تيربو، يولد 245 حصانًا مع عزم دوران قدره 317 نيوتن متر. يُقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات، وتتميز السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

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