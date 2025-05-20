مع استمرار تخفيض الأسعار.. ما أرخص سيارة تقدمها هافال في مصر؟

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هافال" Haval التجارية في مصر، عن مد عرض تخفيض أسعار سيارات العلامة الصينية خلال شهر مايو الجاري، وذلك بقيم تصل إلى 90 ألف جنيه.

وأوضح الوكيل المحلي أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تحرص علي تلبية تطلعات عملائها بالسوق المصري، وتقديم تجربة شراء استثنائية تجمع بين الجودة والسعر التنافسي.

وتعد السيارة جوليون FL السيارة الأرخص في عائلة هافال بالسوق المصري، حيث تبدأ أسعارها بعد التخفيض من مليون و150 ألف للفئة الأولى Standard، ومليون و240 ألف للفئة الثانية Deluxe، ومليون و320 ألف للفئة الثالثة Deluxe SR، ومليون و370 ألف للفئة الرابعة High Deluxe.

تعمل هافال جوليون فيس ليفت موديل 2025 بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 220 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

السيارة مجهزة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

تتوفر السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءاً من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

أما الفئة الثالثة فزادت بكاميرات 360 درجة واحتوت الفئة الأعلى على أنظمة تتضمن TJA لدعم القيادة أثناء الازدحام ودعم النقطة العمياء مع مساعد لمنع التصادم وقت تغيير الحارة المرورية والتحذير من مغادرتها والحفاظ عليها ونظام الفرملة التلقائي أثناء الطوارئ.

تشمل تجهيزات هافال جوليون القياسية مفتاح ذكي ومصابيح هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED وجنوط 17 بوصة ومثبت سرعة مع فتحات خلفية ونظم صوتي من 4 سماعات مع بلوتوث بالإضافة لشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزاً بشاشة عدادات رقمية وأخرى وسطية بقياس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي بالإضافة لإضاءة محيطية وتسخين للمقاعد الأمامية و٤ مداخل USB ومثبت سرعة تفاعلي وإختيار لوضعيات القيادة.

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