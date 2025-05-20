سكودا تطلق سيارتها إنياك RS الرياضية الجديدة في الأسواق.. صور

ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا التشيكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق النسخة RS الرياضية من أيقونتها Enyaq بموديليها الـSUV والكوبيه.

وأوضحت الشركة التشيكية أن النسخة RS الرياضية السيارتين تعتمد على نظام دفع رباعي ومحركين كهربائيين يولدان معا قوة 250 كيلووات/340 حصان، ما يسمح بالتسارع من الثبات إلى 100 كلم/ساعة خلال 5.4 ثوان فقط. وتعد هذه النسخ من بين الأسرع في تاريخ الشركة.

وتستمد النسخة الرياضية الطاقة من بطارية عالية الجهد سعة 84 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بمدى السير إلى 550 كلم، في حين تحقق نسخة الكوبيه 560 كلم.

ومن الناحية التصميمية والتجهيزية، تضم النسخة الرياضية تجهيزات قياسية تشمل كشافات Matrix-LED أمامية ومصابيح خلفية بتقنية LED ومقعد سائق قابل للتعديل مع وظيفة التدليك وذاكرة التخزين. كما تتوفر خيارات عجلات بقياسات تصل إلى 21 بوصة.

وأكدت سكودا أن النسخة الرياضية الجديدة تمتاز بأنها أكثر ديناميكية دون المساس براحة القيادة أو الاستخدام اليومي.

وأشارت إلى دور نظام التوجيه المتدرج والتعليق الرياضي الجديد في تحقيق هذا التوازن، كما تم خفض ارتفاع المحور الأمامي 15 ملم والخلفي 10 ملم، مع توفر نظام التعليق المتوائم DCC كخيار إضافي.

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