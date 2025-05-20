تغطية - محمود أمين و محمد جمال:

قدّمت الشركة المصرية العالمية للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية رينو في مصر، رسميًا الجيل الأحدث من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات رينو داستر 2025، والتي تُعَد من الطرازات الأكثر شهرة وانتشارًا في هذه الفئة بالسوق المحلي.

تأتي رينو داستر 2025 إلى مصر مزوّدة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر مزود بشاحن توربيني، يُولد قوة 148 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

طرحت رينو داستر الجديدة في مصر بثلاث فئات هيي:

•الفئة الأولى بسعر مليون 225 ألف جنيه

•الفئة الثانية بسعر مليون 325 ألف جنيه

•الفئة الثالثة عالية التجهيز بسعر مليون 400 ألف جنيه.

تتميّز رينو داستر الجديدة بتصميم خارجي عصري، يشمل كشافات أمامية نحيفة تعمل بالكامل بتقنية LED، بالإضافة إلى مصابيح خلفية بتقنية LED، مع إشارات تغيير اتجاه مدمجة في المرايا الجانبية.

وقد جُهّزت السيارة بعجلات رياضية قياس 17 بوصة، وتوفّر حماية هيكلية كاملة بفضل ألواح الحماية للرفارف والجوانب، بالإضافة إلى قضبان سقف وخلوص أرضي مرتفع، مما يجعلها مناسبة تمامًا للقيادة على الطرق غير الممهدة.

من الداخل، زُوّدت رينو داستر 2025 بوحدة عدادات رقمية قياس 7 بوصة، وشاشة عرض مركزية قياس 10.1 بوصة لعرض بيانات السيارة وأنظمة الترفيه، وتدعم كل من أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. كما تأتي السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلات رياضية قياس 17 و18 بوصة حسب الفئة.