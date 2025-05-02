سيارات وايمو الأجرة ذاتية القيادة تنفذ 250 ألف رحلة بدون سائق أسبوعيا

سان خوسيه - (د ب أ):

توسع شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية وايمو التابعة لمجموعة ألفا بيت مالكة شركة جوجل، نشاطها في تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة بسرعة قبل دخول منافسين جدد إلى السوق وبخاصة شركة تسلا للسيارات الكهربائية المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وتقوم سيارات الأجرة ذاتية القيادة الخاصة بشركة وايمو بأكثر من 250 ألف رحلة أسبوعيا للركاب مقابل أجر، بحسب ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، بعد أن وصلت الشركة إلى 200 ألف رحلة أسبوعيا في نهاية فبراير الماضي.

ومنذ فبراير/شباط الماضي وفرت وايمو خدمتها عبر منصة شركة خدمات النقل الأمريكية أوبر في مدينة أوستن الأمريكية، ووسعت نشاطها إلى سيليكون فالي في مدينة سان فرانسيسكو. ومن المتوقع تشغيل السيارات ذاتية القيادة في شوارع مدن مثل العاصمة واشنطن في العام المقبل.

ولأول مرة، أشار بيتشاي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، إلى أن المركبات الخاصة المجهزة ببرنامج القيادة الذاتية من وايمو قد تصبح خيارًا ممكنًا في المستقبل، مضيفا أن التركيز لا يزال منصبًا على تطوير "أفضل سائق في العالم".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان شركة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا اعتزامها إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة عبر منصة أوبر على الطرق الأمريكية بدءًا من عام 2026، في حين قال ماسك إن تسلا تستهدف إطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة الخاصة بها في أوستن بولاية تكساس، بنهاية يونيو، حيث ستنشر في البداية ما بين 10 و20 مركبة من طراز موديل واي.

ويقول ماسك باستمرار إن معظم سيارات تسلا الجديدة مجهزة بالفعل بكل ما يلزم للقيادة الذاتية، متوقعا سيطرة ملايين سيارات تسلا ذاتية القيادة على السوق، وأنها قد تستحوذ على أكثر من 90% من حصة سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

لكن خبراء صناعة السيارات والعاملين في الصناعة يشككون في إدعاءات ماسك لأن سيارات تسلا تعتمد فقط على أنظمة الكاميرات وليس على أنظمة الرادار التي تعمل بالليزر ،التي تستخدمها وايمو في سياراتها ذاتية القيادة.

وتعتبر أنظمة رادار الليزر أكثر دقة وتقدما في الاستشعار بالأشياء المحيطة بالسيارة وبالتالي تضمن كفاءة أعلى لنظام القيادة الذاتية لكنها باهظة الثمن.