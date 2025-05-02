ارتفاع مبيعات سيارات فورد في أمريكا خلال الشهر الماضي

ديربورن - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور أمس الخميس، ارتفاع مبيعات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، حيث زادت إلى 208675 سيارة مقابل 179588 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى أساس نوع المركبة بلغ إجمالي مبيعات الشركة من العلامة التجارية فورد 197060 سيارة خلال أبريل، مقابل 171291 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه باعت الشركة 11615 سيارة من العلامة التجارية لنكولن مقابل 8297 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.