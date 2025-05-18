مرسيدس Maybach SL 680 Monogram Series تنطلق رسميًا.. تتجاوز 14.5 مليون جنيه

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق أيقونتها Maybach SL 680 Monogram Series الفاخرة الجديدة، والتي تأتي بتجهيزات أنيقة للغاية وتصميمين لتضفي فخامة راقية على فئة السيارات المكشوفة.

خطان تصميميان

وتقدم شركة مرسيدس سيارتها الفاخرة الجديدة بخطي التصميم “Red Ambience” و “White Ambience”، واللذين يعملان على إعادة صياغة مظهر السيارة ثنائي اللون التقليدي.

ويجمع خط التصميم “White Ambience” بين اللون الأسود "أوبسيديان" الميتاليك في الجزء العلوي واللون الأبيض "أوباليت" ماجنو في الجزء السفلي، في حين يمتاز خط التصميم “Red Ambience” باللون الأسود "أوبسيديان" الميتاليك في الجزء العلوي، واللون الأحمر "جرانات" الميتاليك في الجزء السفلي، وهو لون جديد كليا على سيارة مايباخ.

وتتمتع ألوان الطلاء الجديدة بطبقة من الطلاء الصافي لإضفاء المزيد من العمق والتشبع، وتوفر الشركة الألمانية أكثر من 50 لون طلاء يمكن الاختيار من بينها.

شبكة أمامية مضاءة

وتمتاز السيارة الجديدة بأنها أول موديل مكشوف من مايباخ مزود بشبكة أمامية مضاءة ومطلية بالكروم على شكل حرف A، ويوجد في المئزر الأمامي فتحات تهوية أفقية، كما تتلألأ الكشافات بلمسات باللون الذهب الوردي، بالإضافة إلى غطاء محرك مطلي بالكروم مع زعنفة طولية ونجمة عمودية، للتأكيد على الطابع غير المعتاد للسيارة SL.

وفي مؤخرة السيارة تظهر المصابيح الخلفية بشعار مايباخ ومئزر خلفي بتصميم فريد مع شريط من الكروم وناشر هواء مخصص لسيارات مايباخ، ولمزيد من التخصيص والتفرد يمكن طلب طلاء شعارات مايباخ باللون الرمادي "الجرافيت"، وخلف المقاعد توجد فتحة هواء مزدوجة وانسيابية، ويكتمل التصميم الأنيق بعجلات مسبوكة قياس 21 بوصة.

ويظهر السقف القماشي باللون الأسود الفاتح مع نقشة مايباخ الناعمة، بينما يهيمن على المقصورة الفرش الجلدي المصنوع من جلد نابا الأبيض الكريستالي، والمدبوغ بشكل مستدام مع حليات الزينة من الكروم الفضي على الأبواب والكونسول الأوسط والجدار الخلفي. ولتوفير المزيد من راحة الجلوس تتمتع المقاعد بوسادات وثيرة وألواح جانبية قابلة للخفض.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد مرسيدس Maybach SL 680 Monogram Series الفاخرة على سواعد محرك تربو مزدوج ثماني الأسطوانات V8 بسعة حجمية 0ر4 لتر وقوة 585 حصان.

وتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات مع نظام دفع رباعي متغير بالكامل (4MATIC+) ونظام توجيه المحور الخلفي للحفاظ على الرشاقة أثناء القيادة.

وأعلنت شركة مرسيدس عن طرح السيارة Maybach SL 680 Monogram Series الفاخرة الجديدة نظير سعر يبدأ من 256 ألف يورو.