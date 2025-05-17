أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في مصر، سيارتها عن أوبترا سيدان العائلية موديل 2026 في مصر بفئتين من التجهيزات خلال شهر مايو الجاري.

تتوفر أوبترا في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 745.000 جنيه للفئة الأولى، و770.000 للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيفرولية أوبترا بمصر:

تعتمد شيفرولية المجمعة محليًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

وتأتي أوبترا بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

اقرأ أيضًا: