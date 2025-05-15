هيونداي تختار السعودية لبناء أول مصنع لها في الشرق الأوسط

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن اختيار المملكة العربية السعودية، لبناء أول قاعدة تصنيع للشركة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقالت هيونداي، اليوم الخميس، إنها وضعت حجر الأساس لمصنع السعودية والذي يتواجد في مجمع الملك "سلمان" للسيارات بمدينة الملك "عبد الله" الاقتصادية، ما يمثل علامة فارقة في توسع الشركة العالمي.

وأكدت الشركة الكورية أن المصنع الجديد سيوفر آلاف الوظائف في المملكة العربية السعودية، وسيسمح توطين الصناعة بالسعودية في تسريع نمو قطاع السيارات ونقل المعرفة الصناعية وتطوير المهارات.

ويعد المصنع الجديد بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، مشروعا مشتركا بين شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية بحصة 30% وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة 70%.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأخير من عام 2026 بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50.000 وحدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية وسيارات الاحتراق الداخلي.

وأقيم الأربعاء، احتفال بحضور أكثر من 200 من كبار الشخصيات والمسؤولين من كلا البلدين، بما في ذلك بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "هيونداي موتور،جانج جيه هون.

وقال جانج جيه هون، إن بناء المصنع يعد بداية فصل جديد لكل من المملكة العربية السعودية و"هيونداي موتور"، حيث نضع الأساس لعصر جديد من التنقل المستقبلي والابتكار التكنولوجي.

من جانبه قال يزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن المشروع الجديد يؤكد على التزام الصندوق ببناء القدرات المحلية وجذب أحدث التقنيات وخلق فرص عمل ذات مهارات عالية بقطاع السيارات والتنقل في المملكة.

يشار إلى أن "هيونداي موتور" تعمل على إنشاء منظومة للتنقل الهيدروجيني في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع المعهد الكوري لتكنولوجيا السيارات، وشركة "إير برودكتس قدرة"، والشركة السعودية للنقل الجماعي.

وبموجب هذه الشراكة، تخطط الأطراف المختلفة للتعاون في عدة مجالات، بما في ذلك إنشاء بيئة التنقل الهيدروجينية وإجراء مشروع تجريبي للحافلات الكهربائية الهيدروجينية؛ بالإضافة إلى التعاون في برامج البحوث ذات الصلة المدعومة من الحكومة.

اقرأ أيضًا:

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك