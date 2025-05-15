ماكسوس T60 MAX.. شاحنة بيك آب جديدة بقوة 215 حصان

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة ماكسوس (Maxus) عن إطلاق سيارتها T60 Max الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات البيك آب.

وأوضحت الشركة الصينية، أن البيك آب T60 Max الجديدة تتمتع بشخصية عصرية أنيقة ترسم ملامحها شبكة مبرد ضخمة ومقدمة مهيبة وكشافات نحيفة، فضلا عن عناصر مستوحاة من موديلات الطرق الوعرة مثل قضبان السقف، في حين توفر الكابينة المزدوجة مقاعد لخمسة أشخاص.

ويبلغ طول السيارة المتوفرة بطلاء معدني 40ر5 متر، بينما يبلغ الحمل الصافي 1 طن تقريبا. وفي حالة التحميل الكامل يبلغ وزن السيارة 25ر3 طن.

ويتولى عملية دفع السيارة محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 0ر2 لتر، والذي يزأر بقوة 158 كيلووات/215 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 500 نيوتن متر.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع رباعي قياسي، ما يضمن أداء متوازنا على الطرق المعبدة والوعرة على حد سواء.

وإلى جانب التجهيزات القياسية، تعتمد السيارة على إطار سلمي، كما تحتوي على نظام صوتي مع راديو رقمي ومكيف هواء أوتوماتيكي ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتعديل الكهربائي.