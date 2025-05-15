وايمو تضاعف أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة إلى 3500 سيارة

سان خوسيه - (د ب أ):

تعتزم شركة وايمو لسيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل، زيادة حجم أسطول سياراتها إلى أكثر من الضعف خلال العام المقبل.

وقالت وايمو في بيان إنه بنهاية العام المقبل ستحول أكثر من 2000 سيارة جاجوار كهربائية إلى سيارات ذاتية القيادة، إلى جانب 1500 سيارة أجرة ذاتية القيادة لدى الشركة حاليا.

وتعتبر مضاعفة أسطولها أحدث علامة على نمو الطلب على سيارات الأجرة ذاتية القيادة واقترابها من التحول إلى وسيلة انتقال شائعة، وقالت وايمو إنها تنقل حاليا أكثر من 250 ألف راكب بسياراتها ذاتية القيادة أسبوعيا في 4 مدن أمريكية.

كما أعلنت وايمو عن انضمام مركبات من إنتاج علامة السيارات الصينية "زيكر" إلى أسطولها قريبًا، مضيفة أنه من المتوقع أن يُنتج مصنعها في أريزونا "عشرات الآلاف" من السيارات ذاتية القيادة سنويًا مع مرور الوقت. إلا أن الشركة لم تُحدد إطارًا زمنيًا لتحقيق ذلك.

ومن المحتمل أن تواجه وايمو منافسًا جديدًا في يونيو المقبل إذ تخطط شركة تسلا أكبر منتج للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لإطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة أوستن بولاية تكساس، بأسطول أولي يتراوح بين 10 و20 مركبة.

ويقول إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن معظم السيارات الجديدة التي تنتجها تسلا مُجهزة بالفعل بكل ما يلزم للقيادة الذاتية، شريطة تثبيت البرنامج المناسب. ولذلك، يعتقد ماسك أن ملايين سيارات تسلا ذاتية القيادة ستُطرح قريبًا على الطرق.

مع ذلك، أبدى الخبراء والمنافسون شكوكهم في صحة كلام ماسك. وتعتمد سيارات تسلا حصريا على الكاميرات، بينما تستخدم وايمو وغيرها من شركات تطوير سيارات الأجرة الآلية، إلى جانب معدات أخرى، أنظمة رادار تعمل بالليزر لكنها أكثر تكلفة لمسح البيئة المحيطة بالسيارة. وقد أُثيرت مخاوف من أن الكاميرات وحدها قد لا تلتقط معلومات كافية لضمان قيادة ذاتية موثوقة. إلا أن ماسك يرفض هذه المخاوف.