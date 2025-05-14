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بملامح أكثر جاذبية.. إرمشر الألمانية تضع لمساتها على أوبل Grandland

10:32 ص الأربعاء 14 مايو 2025
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    أوبل Grandland
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برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة إرمشر (Irmscher) عن إجراء تعديلات على السيارة أوبل Grandland، التي تنتمي إلى فئة SUV، لزيادة جاذبية ملامحها وتحسين خصائص الديناميكية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن برنامج تعديلاتها يستهدف تحسينات على الملامح التصميمية ومجموعة التعليق في سيارة أوبل الهجين Plug-in.

وساعدت النوابض الأقصر بمجموعة التعليق الرياضية على خفض هيكل السيارة 30 ملم، وهو ما يجعلها تتمتع بالمزيد من الديناميكية والثبات لدى المناورات، التي تتم على السرعات العالية.

كما تقدم إرمشر للسيارة طاقمي عجلات جديدين قياس 20 بوصة، يحملان الاسم “Heli Star” و “Hydra Star”، واللذين يكتسيان باللون الأسود.

تحسين الديناميكية

ولمزيد من الخصائص الديناميكية تقدم شركة التعديل للسيارة شفة اسبويلر أمامي جديدة، كما تتألق النسخة المعدلة بعتبات بيضاوية الشكل على الجوانب باللون الأسود أو الفولاذ المصقول واسبويلر حافة سقف جديد، بالإضافة إلى طاقم حليات مع توقيع الشركة المعدلة.

وتقدم إرمشر للسيارة برنامج تخصيص وتفرد، والذي يتيح على سبيل المثال الطلاء الخاص لحيز المحرك، مع رقاقات طلاء حسب الرغبة.

وتتألق المقصورة الداخلية بالحصير الخاص وأشرطة الصعود من الفولاذ والتجهيزات الجلدية الفاخرة، كما يتوفر العديد من خيارات الألوان والتصاميم المختلفة.

أوبل Grandland رمشر
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