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ماذا تقدم أستون مارتن Vantage Roadster لتباع بأكثر من 11.5 مليون جنيه ؟

10:18 ص الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أستون مارتن Vantage Roadster المكشوفة 
  • عرض 6 صورة
    أستون مارتن Vantage Roadster المكشوفة 
  • عرض 6 صورة
    أستون مارتن Vantage Roadster المكشوفة 
  • عرض 6 صورة
    أستون مارتن Vantage Roadster المكشوفة 
  • عرض 6 صورة
    أستون مارتن Vantage Roadster المكشوفة 
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لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة أستون مارتن عن إطلاق أيقونتها Vantage Roadster المكشوفة نظير سعر يبدأ من 209 ألف يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن سيارتها الرودستر الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو ثماني الأسطوانات V8 سعة 8ر4 لتر، والذي يزأر بقوة 489 كيلووات/665 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة المكشوفة ثنائية المقاعد من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6ر3 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 325 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Vantage Roadster الرودستر بسقف قماشي كهربائي، والذي يتم فتحه في غضون 8ر6 ثوان.

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