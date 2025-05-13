وكيل ستروين يطلق C4X موديل 2026 رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات

القاهرة - (مصراوي):

أطلقت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، موديل 2026 من السيارة C4X الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ووفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية، تقدم ستروين C4X موديل 2026 بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و289 ألف جنيه للفئة Feel الأولى، ومليون و449 ألف جنيه للفئة Shine.

تعتمد ستروين C4X المجمعة محليًا على محرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لتر.

سيارة ستروين الجديدة يبلغ طولها 4,600 مم وعرضها 1,800 مم، وارتفاعها 1,525 مم. أما طول قاعدة العجلات فيبلغ 2,670 مم، مساحة تخزين خلفية 510 لتر.

تمتلك C4X مجموعة من التجهيزات التي تعزز الأمان حيث تشمل السيارة وسائد هواء أمامية مع خاصية غلق وسادة مقعد الراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج ثبات إلكتروني ESP، فضلاً عن فرامل يد إلكترونية ونظام تحكم عند المطالع.

وتأتي السيارة مزودة بمثبت ومحدد سرعة، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، ونظام إنذار لضغط الهواء في الإطارات. كما تم تضمين نظام تنبيه للسائق لمنع التشتت، ونظام رصد البقعة العمياء، وحساسات ركن أمامية.

كما يمكن إضافة بعض التجهيزات الاختيارية مثل نظام فرامل الطوارئ، خاصية التعرف على سرعة الطريق، ومثبت السرعة الذكي.

مقصورة C4X معززة بأنظمة مساعدة السائق ووسائل الرفاهية، أبرزها زر لتشغيل السيارة وفتح الأبواب بدون مفتاح، ولوحة عدادات رقمية، بالإضافة إلى تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاشة عرض 10 بوصة، وغيرها.

اقرأ أيضًا:

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك