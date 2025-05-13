شيري الصينية تطلق الشاحنة "HIMLA" في الأسواق بأحجام مختلفة.. صور

القاهرة - (مصراوي):

كشفت شركة شيري الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن السلسة شاحنات "هيملا" HIMLA

الجديدة كليًا، والتي تضم تشكيلة متكاملة من الشاحنات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وتقدم الشاحنة "HIMLA" الجديدة بخيارات تشمل محركات بنزين ومحركات ديزل، بالإضافة إلى النسخ المزودة بمحركات كهربائية بنسبة 100%.

وقالت شيري إن "HIMLA" تعد أحد الأعمدة الرئيسية في خارطة أعمالها الاستراتيجية الجديدة، ما يعكس انتقال الشركة إلى مرحلة أكثر تطورًا حول الابتكار، والتركيز على الاحتياجات المحلية، والقيادة الذكية.

قال نائب المدير العام لشيري، تشو شاودونج، إن سلسلة شاحنات HIMLA لديها القدرة على التكيف مع مختلف البيئات والتضاريس، فهذه المركبات ليست فقط أدوات نقل، بل شركاء في أسلوب الحياة.

وأضاف شاودونج أن HIMLA هي نتاج فهم احتياجات المستهلكين، مدعومة بخبرات شيري الممتدة واستثماراتنا المكثفة في مجالات البطاريات، الذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة الذكية.

ووفقًا للشركة المصنعة فقد تم تزويد HIMLA بمعايير أمان عالمية من فئة الـ5 نجوم، وهيكل عالي الصلابة، وتقنيات مساعدة ذكية للقيادة، إضافة إلى أنظمة متقدمة لحماية البطاريات، بما يضمن أقصى درجات السلامة في مختلف ظروف القيادة حول العالم.

وتنطلق HIMLA ضمن رؤية شيري الاستراتيجية للعولمة، حيث تم تطوير السلسلة لتتماشى مع المعايير والاحتياجات المحلية لكل منطقة جغرافية.

فعلى سبيل المثال، تم تعديل النماذج الخاصة بالشرق الأوسط لتناسب الطرق الوعرة ودرجات الحرارة المرتفعة، فيما جرى تجهيز الطرازات الخاصة بأمريكا اللاتينية بخصائص تخدم الاستخدام التجاري المكثف، في حين تم تعزيز نماذج أوروبا بحلول مستدامة تراعي معايير التحول البيئي.

ويعزز هذا النهج المتخصص شبكة شيري العالمية التي تضم أكثر من 1,700 وكالة ومركز أبحاث وإنتاج، وتستند إلى نموذج عمل يعتمد على تصدير التكنولوجيا، وتطوير الأسواق، والعمليات المحلية، مما يمنح الشركة مرونة استثنائية في التكيف مع متطلبات الأسواق وكسب ثقة المستهلكين.

جدير بالذكر أن سوق الشاحنات الـPick-up يشهد نمواً ملحوظاً على المستوى العالمي، حيث بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 5.67 مليون وحدة في عام 2025 وفقاً لتقارير IHS، مع توقعات بتجاوز 6.3 مليون وحدة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 1.8%.

وتعد HIMLA استجابة مباشرة لهذا النمو، حيث تعكس توجهات السوق الحديثة التي تشمل التشغيل الكهربي، الذكاء الصناعي، التخصص في الاستخدام، وتحقيق أقصى درجات الرفاهية في فئة كانت تقليدياً تُصنف كمركبات عملية بحتة.

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