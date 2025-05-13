نيسان اليابانية تقرر طرد 20 ألف موظف بأفرعها في جميع أنحاء العالم

طوكيو - (أ ب):

قررت شركة "نيسان" خفض نحو 15% من قوتها العاملة عالميا، بواقع نحو 20 ألف موظف، بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية عن تسجيل خسارة في السنة المالية التي انتهت لتوها، في ظل تراجع مبيعات السيارات بالصين ودول أخرى.

وأعلنت "نيسان موتور" أنها ستخفض عدد مصانعها من 17 إلى 10، في إطار ما وصفته بخطة التعافي التي تهدف إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة وجريئة لتحسين الأداء وبناء أعمال أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على التكيف بسرعة مع تغيرات السوق".

وأضافت الشركة ومقرها يوكوهاما، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات، أضرت بنتائجها أيضا.

وتهدف نيسان إلى خفض نفقاتها بواقع 250 مليار ين (1.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، بالمقارنة مع نتائج السنة المالية 2024 التي انتهت في شهر مارس.

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