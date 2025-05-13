100 ألف جنيه تراجعًا بأسعار كوبرا ليون الجديدة خلال مايو.. التفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة "كيان إيجيبت" للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "كوبرا" CUBRA الإسبانية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة ليون موديل 2025 خلال شهر مايو الجاري بقيمة 100 ألف جنيه.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي والتي يبدأ العمل بها من اليوم 13 مايو، أصبح سعر السيارة الرياضية الجديدة مليون و799 ألف جنيه بدلًا من مليون و899 ألف جنيه.

تعمل سيارة كوبرا بنفس محرك سيات ليون الذي تبلغ سعته 1.4 لتر تربو بقوة 150 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 8.5 ثوان وسرعتها القصوى 214 كم/س.

وتختلف كوبرا ليون الرياضية عن النسخة الأساسية التي تقدمها سيات في عدد من التجهيزات، منها جنوط قياس 18 بوصة بلمسات نحاسية، وجناح خلفي أسود، وأعتاب رياضية جانبية، بالإضافة إلى إضاءة ترحاب بشعار كوبرا عند فتح الأبواب.

تمتلك كوبرا ليون مقصورة مزودة بمقاعد رياضية مكسوة بالجلد الأسود أو الأزرق البترولي، وخاصية التسخين والتحكم الكهربائي كما توفر ذاكرة لتعديلات مقعد السائق.

ويتوفر بالسيارة في لوحة القيادة شاشة تحكم لمسية قياس 12 بوصة بدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام "Beats Audio" الصوتي المكون من 9 سماعات.

وزودت سيارة كوبرا بتكييف ثلاثي المناطق وإضاءة محيطية متعددة الألوان وشاحن لاسلكي؛ فضلًا عن 6 وسائد هوائية وأنظمة ESC للتحكم إلكتروني في الثبات ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية ونظام توجيه للمساعدة على الركن.

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