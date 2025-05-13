سكان دولة واحدة يشترون أكثر من 10 ملايين سيارة في أول أربعة أشهر من 2025

بكين - (د ب أ):

سجلت الصين نموا قويا في إنتاج السيارات ومبيعاتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مما يشير إلى استهلاك محلي نشط رغم حالة الغموض العالمية.

وقالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، الاثنين، إن إنتاج السيارات بلغ نحو 10.18مليون وحدة خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 12.9 % عن العام الماضي.

بينما ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 10.8 % لتصل إلى 10.06 مليون وحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها إنتاج ومبيعات السيارات في البلاد خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل حاجز الـ10 ملايين وحدة.

وبصفة خاصة، حققت مركبات الطاقة الجديدة نموا قويا، حيث ارتفع إنتاج مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 48.3 % على أساس سنوي ليصل إلى نحو 4.43 مليون وحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى، مع زيادة المبيعات بنسبة 46.2% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليون وحدة.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع صادرات البلاد من السيارات بنسبة 6 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.94 مليون وحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى.

وقالت الجمعية إن السوق شهد أيضا مزيدا من الحيوية بفضل برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة في البلاد، والتحديث المستمر للمنتجات والتقنيات، واستقرار أسعار السيارات.

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