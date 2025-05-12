بعد كشف موعده.. موديلات السيارات المطروحة للبيع بمزاد المخابرات

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية، عن موعد جلسة مزاد لبيع 120 "لوط" سيارة تابعة لجهاز المخابرات العامة.

وتعقد جلسة المزاد بحسب اللجنة المركزية للمبيعات، المشرف على عملية البيع، يوم الأحد 25 مايو في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر نادي مدينة نصر الرياضي، الصالة المغطاة، بمدينة نصر.

ويتاح للبيع بالمزاد 4 سيارات مرسيدس E200 وS350 وبي إم دبليو 520 موديلات من 2008 إلى 2011، و63 سيارة تويوتا سينا وكورولا وياريس وميني باص ونصف نقل كابينة واحدة موديلات من 2001 إلى 2007.

كما يتاح للبيع 11 سيارة بيجو 301 و308 و407 و508 موديلات من 2006 إلى 2021، و28 سيارة رينو سانديرو وفلوانس وميجان موديلات من 2011 إلى 2023.

ويطرح للبيع كذلك 4 سيارات فولكس فاجن جولف وجيات موديلات من 2005 إلى 2010، و6 سيارات سيات تاراكو وشيفرولية أوبترا وميتسوبيشي لانسر وفيات تيبو وإم جي 5 موديلات من 2012 إلى 2024.

ومن السيارات المطروحة للبيع 3 سيارات فورد نصف نقل واحد كابينة ونيسان سنترا وإكس تريل موديلات من 2010 إلى 2013؛ فضلًا عن موتوسيل ياماها موديل 2005.

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