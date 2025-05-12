سيارة طائرة في الأسواق قبل نهاية 2025 سعرها 45 مليون جنيه.. فيديو وصور

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة Klein Vision السلوفاكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن الجيل الأحدث من السيارة الطائرة "AirCar 2" والتي يصل مدى طيرانها إلى 1000 كم.

وقالت الشركة السلوفاكية إن "AirCar 2" هو النموذج النهائي قبل مرحلة الإنتاج الكمي، والتي من المقرر أن تبدأ بهاية صيف عام 2025 الجاري.

تعتمد السيارة الطائرة التي استمر تطويرها نحو 30 عامًا على محرك بقوة 300 حصان، وهيكل مصنوع بالكامل من المواد المركبة، وسرعة إبحار تبلغ 150 عقدة.

وأوضحت الشركة المصنعة أن "AirCar 2" الجديدة خرجت للنور بفضل فريق صغير يتكون من ثمانية من طلبة الدكتوراه والمهندسين الشباب، بقيادة ستيفان كلاين المسؤول عن تصميم وتطوير مشروع AirCar.

ووفقًا لتقارير فإن السيارة "AirCar 2" الطائرة الجديدة ستطرح في الأسواق بأسعار تبدأ من 800 ألف يورو (44 مليونًا و800 ألف جنيه مصري) تقريبًا، بحسب سعر صرف اليوم.

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