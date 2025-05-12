سيارة ملاكي جديدة ستحمل شعار "صنع في مصر" خلال أيام.. تعرف عليها

القاهرة - (مصراوي):

تستعد مجموعة قصراوي جروب، وكلاء علامات ستروين الفرنسية وجاك وجولدن دراجون وجيتور الصينية، للكشف عن النسخة المجمعة محليًا من السيارة جيتور X70 Plus الـ SUV متعددة الاستخدامات.

ومن المقرر بحسب الوكيل المحلي إقامة احتفالية يوم الثلاثاء 20 مايو الجاري، لإزاحة الستار عن جيتور X70 بلس التي تحمل شعار "صنع في مصر"، والإعلان عن أسعارها الجديدة.

وتتوفر النسخة المستوردة من جيتور X70 بلس موديل 2025 في مصر بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و479 ألف جنيه.

ومن المتوقع أن تقدم النسخة المجمعة محليًا بأكثر من فئة تجهيز، كما يتوقع أن تتراجع أسعارها بالمقارنة مع أسعار النسخة القادمة إلى السوق المصري من مصنع الشركة في الصين.

تعتمد جيتور X70 في نسختها المستوردة على محرك 1500 سي سي بقوة 156 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة وناقل سرعات أوتوماتيك DCT سداسي النقلات.

تأتي سيارة جيتور X70 Plus الجديدة بطول 4.749 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.720 مم، وقاعدة عجلات 2.720 مم.

تعتمد X70 Plus في فئتها الوحيدة المتاحة بمصر على وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلة وسائد جانبية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وفراملABS وEBD ومساعد فرامل ومانع الانزلاق أو التحكم في الجر مع نظام الثبات الالكتروني ESC.

كما يتوفر بالسيارة نظام السيطرة على الثبات وتحذير مغادرة المسار ومراقبة النقاط العمياء وفرامل الطواريء والتحكم في هبوط المنحدرات والتثبيت التلقائي للسيارة بعد الضغط على الفرامل وايقاف السيارة.

جيتور X70 PLUS مزودة بشاشة داخلية تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الوظائف المتعددة، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية، انظمة فرامل، مثبت سرعة، مكيف هواء، فتحة سقف بانوراما.

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