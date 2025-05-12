7 راكب بـ20 مليون جنيه| مواصفات أحدث سيارة يظهر بها محمد رمضان - صور

القاهرة - (مصراوي):

نشر الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة له رفقة سيارة كاديلاك اسكاليد الفاخرة، معلقًا: "جري ليه لما جيت".

ويعد رمضان من الفنانين المحبين لاقتناء السيارات الفارهة والسوبر رياضية، إذ يمتلك أسطولا يبرز منه لامبورجيني افنتادور ورولز رويس جوست ومكلارين 720 إس وبورشه 718 بوكستر ورولز رويس كولينان، وغيرها.

السيارة التي ظهر بها رمضان مؤخرًا، تحمل لوحات ترخيص مؤقت صادرة لصالح وكالة Penske Cadillac of South Bay للسيارات ومقرها تورانس، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

تتوفر كاديلاك اسكاليد في السوق المصري بنظام الطلب الخاص عبر شركات الاستيراد، ويبلغ متوسط سعرها الشرائي 396 ألف دولار أمريكي (20 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

تقدم شركة كاديلاك الأمريكية سيارتها اسكاليد الفاخرة قياسيًا بمحرك V8 سعة 6200 سي سي بقوة 420 حصان، وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 6.8 ثانية.

يبلغ طول كاديلاك اسكاليد 5.382 ملم، وعرضها 2.007 ملم وارتفاعها 1.948 ملم وقاعدة عجلات بطول 1.887 ملم، ووزنها فارغة ثلاثة أطنان، ومساحة التخزين تصل إلى 3.426 لترًا مكعبًا، وتقف على إطارات رياضية بقياسات 22 و24 بوصة.

تتسع كاديلاك اسكاليد إلى 7 ركاب وبها مقاعد مزودة بأنظمة تبريد وتسخين ومساج، وسقف بانورامي بتحكم كهربائي، وشاشة OLED منحنية قياس 38 بوصة بلوحة القيادة؛ فضلًا عن نظام AKG Studio Reference الصوتي المكون من 36 سماعة، وثلاجة مشروبات.

كاديلاك اسكاليد مزودة بنظام § الذكي والذي يتميز بوسائل السلامة ومساعدة السائق، حيث يقدم نظام الفرملة الطارئة ونظام التنبيه والمساعدة على الركن ونظام مراقبة المركبات، وخدمات OnStar لإطلاق الأوامر عن بعد وتلقي المساعدة في أي وقت.

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