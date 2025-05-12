هل تعود لادا نيفا إلى السوق المصري؟.. "رئيس الأمل يجيب"

كتب - محمد جمال:

علق المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للسيارات، وكلاء علامات بي واي دي وفورثينج الصينية ولادا الروسية، على أنباء طرح النسخة الأحدث من السيارة "نيفا" Niva رباعية الدفع الشهيرة.

وتواترت أنباء خلال الفترة الماضية عن استعداد وكيل لادا الروسية في مصر لطرح السيارة نيفا الجديدة، والتي تقدمها أفتوفاز الروسية المالكة للعلامة التجارية لادا بتحسينات كبيرة في الأداء والقوة.

ونفي سليمان في تصريح لـ"مصراوي" صحة المعلومات المنتشرة مؤخرًا بشأن عودة لادا نيفا جملة وتفصيلًا، معللًا بأن إعادة طرح نيفا ليس في استراتيجية الشركة الاستثمارية حاليًا.

وأوضح أن أعمال وكالة لادا في مصر تقتصر منذ أواخر عام 2022 على تقديم الصيانات وخدمات ما بعد البيع، جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من صعوبات في إمداد الشركة بمكونات التصنيع المشغلة لخط الإنتاج بمصر.

وتعد "لادا نيفا" Lada Niva من أهم السيارات التي أطلقتها شركة أوتوفاز في روسيا، وتم الكشف عن أول موديل للسيارة في عام 1977م واستمرت محافظة على تصميمها الجذاب مع قدوم العديد من السيارات الحديثة.

ويرتبط العديد من المواطنين في مصر بالسيارة لادا نيفا منذ الثمانينات، وتعد بالنسبة للكثيرين مرادفًا للسيارة القوية القادرة على التعامل مع الطرق الوعرة، بالإضافة إلى أسعارها الاقتصادية.

وكانت شركة أفتوفاز كشفت في الربع الأول من عام 2024 عن النسخة الأحدث من سيارتها نيفا "NIVA" رباعية الدفع الجديدة التي تمتلك الملامح الأساسية للنسخة الكلاسيكية.

تعتمد لادا نيفا الجديدة على محرك محدث يتوافق مع معيار البيئة يورو 6 المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي منذ عام، على أن يتم تعديله ليعمل في 2025 وفقًا لمعيار يورو 7.

تبلغ سعة محرك نيفا الجديد بحسب مجلة "Auto Pro News" الروسية 1600 CC بقوة 120 حصان وهو بحسب تقارير مستعار من شقيقتها لادا جرانتا سبورت، ويرتبط بناقل حركة عادي وآخر للغرز.

تمتلك لادا نيفا الجديدة بفئتيها Travel وLegend مجموعة من وسائل المساعدة والراحة، أبرزها مثبت للسرعة، كمبيوتر رحلات، مجموعة أدوات بإضاءة خلفية كاملة، ونظام ESP وفرامل المانعة للانغلاق ABS والوسائد الهوائية وغيرها.

وكان من المقرر أن تنطلق السيارة لادا نيفا بتحديثات 2024 MY الجديدة تحت مظلة رينو أفتوفاز، إلا أن الشركة الفرنسية باعت في 2022 حصتها في الشركة الروسية في أعقاب حرب روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا لموقع "Motor1" المتخصص في صحافة السيارات فإن أسعار لادا نيفا الجديدة تتراوح بين 10.200 دولار (515 ألف جنيه مصري) تقريبًا لنسخة ليجيند، و13.400 دولار للموديل ترافيل.

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