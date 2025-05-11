شيري تحطم سيارتها IGGO9 CSH وتدعو وسائل الإعلام لمشاهدة النتائج.. فيديو

القاهرة - (مصراوي):

نظمت شركة "شيري" Chery الصينية لصناعة وتطوير السيارات، اختبارات تصادم ثنائية لسيارتها TIGGO9 CSH الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة.

وحاكت اختبارات التصادم التي أقيمت على هامش فعاليات مؤتمر شيري الدولي للأعمال لعام 2025 بحضور وسائل الإعلام وصحفيي السيارات، سيناريوهات واقعية شديدة الخطورة لحوادث الطرق.

وأوضحت شيري أن هذه المحاكاة الهدف منها تقييم مدى كفاءة أنظمة السلامة السلبية المتقدمة في السيارة TIGGO9 CSH الجديدة

وتضمن الاختبار الأول محاكاة تصادم أمامي كامل بنسبة 100% بين سيارتين انطلقتا باتجاه بعضهما بسرعة 56 كم/س، في محاكاة دقيقة لحادث واقعي.

وعند لحظة الاصطدام، انهارت الأجزاء الأمامية للسيارتين بطريقة قالت الشركة المصنعة إنها مدروسة لامتصاص قوة التصادم، بينما انتشرت الوسائد الهوائية لتأمين الركاب، فيمابقيت دعامات A وB سليمة، كما احتفظت المقصورة بمساحة نجاة آمنة.

في حين اختبر التحدي الثاني قدرة سيارة TIGGO9 CSH، على تحمل انقلاب عالي السرعة بسرعة بلغت 68 كم/س، قبل أن تنقلب بزاوية 180 درجة وتسقط من ارتفاع يزيد عن 1.1 متر، في محاكاة واقعية لتأثيرات الطاقة الحركية والتشوه الناتج عن الحوادث القاسية.

ومع شدة الانقلاب، قدمت السيارة أداءً جيدًا في الحفاظ على سلامة الركاب وهيكل المقصورة، إذ بقيت المقصورة الداخلية سليمة دون أي تشوه في دعامات A وB وC، كما تم الحفاظ على مساحة النجاة بالكامل.

ونفذ نظام البطارية الآمن عملية فصل فولتية عالية خلال أجزاء من الثانية، ما أدى إلى إلغاء أي احتمال لتسرب الإلكتروليت أو حدوث انفجار حراري أو نشوب حريق.

ووفقًا للشركة الصينية، فقد نجحت شيري TIGGO9 CSH في كلا الاختبارين، استنادًا إلى تفوقها الهندسي المعتمد على تكنولوجيا Chery Super Hybrid (CSH) المتقدمة.

وقالت الشركة المصنعة إن نجاح سيارتها في تخطي اختبارات الحوادث يرجع إلى التزامها بالهندسة المتقنة، ونهجها في تحقيق معايير السلامة العالمية من فئة الخمس نجوم.

تعتمد TIGGO9 CSH على هيكل مصنوع بنسبة 85% من الفولاذ عالي القوة، منها 21% من الفولاذ المشكل على الساخن بقوة شد تصل إلى 1300 ميجاباسكال.

والسيارة مزودة أيضًا بدعامات B بتقنية TRB المتطورة، التي توفر صلابة تعادل غرف الضغط داخل الغواصات، بالإضافة إلى هيكل "الكبسولة الممتصة للصدمات" المصمم على شكل قفص أمان هندسي، يُوجه قوى التصادم الأمامي بشكل فعال عبر مسارات طاقة مزدوجة الأبعاد (2 أفقية + 3 عمودية).

كما تساهم ستة صناديق لامتصاص الطاقة وهيكل جانبي مزدوج في تقليل تأثير الاصطدامات الجانبية، ما يعزز الحماية القصوى للركاب.

وعلى صعيد التجهيزات، فقد تم تزويد جميع فئات TIGGO9 CSH بنظام وسائد هوائية يضم 10 وسائد، منها وسادة جانبية بعيدة، ووسادة للركبة، وستارة جانبية بطول 2060 ملم، بالإضافة إلى تقنية احتفاظ بالضغط لمدة 6 ثواني لتوفير حماية إضافية.

تم تجهيز السيارة أيضًا بأنظمة متقدمة لمساعدة السائق (ADAS) مثل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)، ونظام الكبح التلقائي في الطوارئ (AEB)، ونظام منع مغادرة الحارة (LDP)، وكلها تهدف لتقليل مخاطر الحوادث أثناء القيادة اليومية.

ويحظى نظام البطارية بحماية شاملة تشمل شهادة IP68 لمقاومة الماء، ودرع فولاذي عالي القوة بقدرة 590 ميغاباسكال، ومراقبة صحية على مدار الساعة، لضمان السلامة الكهربائية حتى في أقسى الظروف.

ومن المقرر أن يتم إطلاق شيري TIGGO9 CSH خلال عام 2025 في نحو 20 دولة ومنطقة عبر خمس قارات، تشمل أوروبا، وأمريكا الوسطى والجنوبية، وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا.

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