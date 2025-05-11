لامبورجيني تقدم نسخة استثنائية من سيارتها Revuelto.. سعرها 49 مليون جنيه

روما - (د ب أ):

عرضت شركة لامبورجيني نسخة نادرة واستثنائية من سيارتها Revuelto للبيع في هولندا، مزودة بلون طلاء "FlipFlop" الأصلي من برنامج التخصيص "Ad Personam" الشهير التابع للشركة الإيطالية، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات تميزا وتفردا على الإطلاق.

وأوضحت الشركة المنتجة أن السيارة الجديدة تتميز من خلال اللون المذهل، الذي يحمل اسم Verde Agave، ويتغير حسب زاوية الضوء بين الأزرق والأصفر والبنفسجي والأخضر.

ويتوج هذا التصميم بجنوط سوداء لامعة قياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، مع لمسات كربونية براقة تعزز طابع السيارة المتوحش.

وتزدان المقصورة الداخلية بلمسات خضراء أنيقة تزين أحزمة الأمان، والكونسول الأوسط، والأبواب، ولوحة القيادة، والمقاعد، وكلها مزيّنة بخيوط حياكة خضراء متباينة، فضلا عن ظهور خاص لأسطح ألياف الكربون.

وتمثل السيارة بوابة دخول الشركة الإيطالية لنظام الدفع الهجين؛ حيث تعتمد على محرك V12 سعة 5ر6 لتر، مع ثلاثة محركات كهربائية، لتصل القدرة الإجمالية إلى 1015 حصان.

وتحقق سيارة لامبورجيني تسارعاً مرعباً من الثبات إلى 100 كم/س في 5ر2 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 350 كم/س، ويعرض هذا الإصدار الخاص حاليا بسعر يقارب 860 ألف يورو.