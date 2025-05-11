مانسوري تحول مرسيدس الفئة G لكابريو فاخرة

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مانسوري عن إجراء تعديلات على سيارة مرسيدس الفئة G، لجعلها واحدة من أكثر السيارات تفردا عبر باقة من التغييرات منها إزالة السقف وتحويلها لكابريو فاخرة.

وتتميز نسخة مانسوري Speranza المعدلة من خلال شكل الكابريو الجديد بفضل إزالة السقف واستبداله بسقف قماشي فضلا عن النافذة الخلفية على شكل مثلث والجنوط الخاصة قياس 24 بوصة.

وينبض بداخل سيارة مانسوري Speranza محرك تربو مزدوج V8 سعة 0ر4 لتر تم تعديله بعمق ليصل إلى 820 حصانًا و1150 نيوتن متر من عزم الدوران، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 4 ثوان فقط، وتصل السرعة القصوى المحددة إلكترونيا إلى 250 كلم/س.

وتتيح الشركة الألمانية للسيارة خيارات متنوعة للتخصيص بداية من لون الجلد، إلى تصاميم ألياف الكربون، وحتى نوع الخياطة، وتم استبدال المقعد الخلفي بمقعدين فرديين فاخرين، يفصل بينهما كونسول أوسط خاص.

وتكتمل التفاصيل بشعارات مانصوري على أحزمة الأمان، ودواسات من الكربون والمقود الرياضي وسجاد جديد فاخر، وذلك ضمن أجواء تنبض بالحيوية والفخامة.