جي إيه سي EMZOOM أرخص من فيات 500X بـ45 ألف جنيه.. مقارنة تفصيلية

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، عن تطبيق عرض "كاش باك" على سيارتها GAC EMZOOM بقيمة 100 ألف جنيه بدءًا من شهر مايو الجاري.

ومع تطبيق عرض الـ"كاش باك" خلال الشهر الجاري، تدخل السيارة الصينية GAC EMZOOM في منافسة سعرية مباشرة مع فيات 500X حيث أن الفارق بينهما 45 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

المحرك والأداء

تعتمد فيات 500X الجديدة على منظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

بينما تقدم GAC EMZOOM بمحرك 1500 سي سي بقوة 174 حصان تربو، مع عزم دوران 270 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات DCT.

المساحات والأبعاد

يبلغ طول GAC EMZOOM نحو 4410 مم وعرض 1850 مم وارتفاع 1600 مم مع قاعدة عجلات بطول 2650 مم. وتتسع السيارة لخمسة ركاب مع سعة تخزين تبلغ 341 لتر ترتفع الي 1271 لتر بطي المقاعد الخلفية مع خزان وقود سعة 47 لتر. ويبلغ وزن السيارة 1370 كجم الي 1415 كجم.

بينما قدمت فيات 500X بطول 4.24 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.57 متر مع عرض 1.78 متر وارتفاع يبلغ 1.62 متر.

تجهيزات السلامة والأمان

ومن حيث وسائل الأمان زودت سيارة GAC بوسائد هوائية أمامية ثنائية وستائر جانبية ووسائد جانبية وأحزمة أمان مع نظام HHC وHDC، وأوتو هولد وفرامل كهربائية، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP ورصد الضغط في الإطارات وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف مع إيموبليزر ضد السرقة، ومثبت سرعة.

كما يتوفر حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية أو كاميرا رؤية محيطية، ومثبت سرعة قابل للتكيف وتحذير التصادم الأمامي، والتعرف على علامات المرور، ومساعد إشارات الطرق ومساعد الإضاءة العالية، ومحدد سرعة ذكي ومساعد الحفاظ على المسار أو منع مغادرة المسار.

بينما تأتي 500X بمجموعة من أنظمة الأمان، من بينها نظام التحكم الديناميكي VDC، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مانع انزلاق الفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية وكاميرا وحساسات ركن أمامية وخلفية.

التجهيزات والكماليات

زودت المقصورة الداخلية لـ GAC EMZOOM بعدد من الوسائل التكنولوجية المهمة منها شاشة 10.25 بوصة تعمل باللمس تدعم أبل كار بلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات 3.5 بوصة أو 7 بوصة LCD مع 2 الي 6 سماعات حسب الفئة ومداخل USB امامية وخلفية وبلوتووث.

فيما تأتي تحتوي فيات 500X على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية، وشاشة عرض 6.5 بوصة، بلوتوث، التحكم في الراديو من عجلة القيادة، مدخل AUX، وتأتي بخمسة ألوان مختلفة، مع مظهر يجمع بين اللمسات الإيطالية الكلاسيكية والتحديثات العصرية، كما تتميز بمصابيح LED أمامية وخلفية وشبكة أمامية تحمل علامة فيات الجديدة.

الأسعار والفئات

قدمت جي إيه سي MZOOM بكاش باك 100 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,095,000 جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB سعرها 1,155,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,255,000 جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها 1,365,000 جنيه.

بينما قدمت فيات 500X الجدديدة بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و140 ألف جنيه.

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