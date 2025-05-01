مجلس إدارة تسلا يوضح حقيقة البحث عن بديل لإيلون ماسك

نيويورك - (د ب أ):

نفت "تسلا" الأمريكية العملاقة للسيارات الكهربائية، الخميس، تقريرا إعلاميا أفاد بأن مجلس إدارتها بدأ البحث عن خليفة للرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، الذي صار محل انتقادات سياسية بسبب نشاطه اليميني.

ووصفت روبين دينهولم، رئيسة مجلس إدارة الشركة، التقرير الذي أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" وقالت إنه "غير صحيح على الإطلاق".

وكتبت دينهولم في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المملوكة لماسك: "زعم تقرير إعلامي نشر في وقت سابق اليوم، خطأ، أن مجلس إدارة تسلا تواصل مع شركات توظيف لبدء البحث عن رئيس تنفيذي للشركة، وهذا غير صحيح على الإطلاق (وقد تم إبلاغ وسائل الإعلام بذلك قبل نشر التقرير)".

وأضافت أن مجلس إدارة تسلا لا يزال "واثقا للغاية" في ماسك، المدير التنفيذي التكنولوجي، الملياردير (53 عاما)، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ أكتوبر من عام 2008.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت في وقت سابق عن مصادر، لم تفصح عنها، أن أعضاء مجلس إدارة "تسلا" تواصلوا مع العديد من شركات البحث التنفيذي قبل نحو شهر، لاستكشاف بدائل محتملة.

كما زعم التقرير أن مجلس إدارة الشركة حث ماسك على أن يولي المزيد من الاهتمام للشركة، على أن يكون هذا الالتزام علنا. ولم تتطرق دينهولم إلى هذه المزاعم على وجه الخصوص.

ومن جانبه، كتب ماسك على منصة "إكس" أن الصحيفة "تشوّه سمعة الصحافة".

وأقرت "وول ستريت جورنال" في مقالها بأنها لم تكن على علم بالوضع الحالي لأي مناقشات تتم على مستوى مجلس الإدارة.

اقرأ أيضًا:

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك