"فرس 1" الأبرز و "سن 1" الأغلى| لوحات مميزة للبيع بمزاد الداخلية

القاهرة - (مصراوي):

يقام في هذه الأيام عبر موقع "Lo7tak.com" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مزاد علني إلكتروني لبيع عدد من لوحات السيارات المميزة.

ويتاح للتزايد بحسب المعلن في "لوحتك دوت كوم" 6 لوحات مميزة، ويستمر التزايد على لوحتين حتى مساء 8 أبريل، وثلاث لوحات تتاح للتزايد إلى مساء 9 أبريل، فيم يغلق باب التزايد على اللوحة السادسة مساء العاشر من نفس الشهر.

وبلغ سعر لوحة "فـ ر س 1" التي تعد الأبرز بين اللوحات المطروحة بالمزاد إلى 930 ألف جنيه ويتزايد عليها ثمانية أشخاص، ولوحة "سـ لـ ط 1" الأقل سعرًا بالمزاد الجاري يتنافس عليها شخصين ووصل سعرها 405 آلاف جنيه.

اللوحة الثالثة مكونة من أرقام وحروف "هـ أ م 98" ووصل سعرها 500 ألف جنيه ويسعى لامتلاكها شخصين، أما اللوحة الرابعة هي "نـ بـ ق 1" ووصل سعرها إلى مليون و111 ألف و111 جنيه ويتنافس عليها شخصين.

ووصل سعر اللوحة الخامسة التي تتكون من أرقام وحروف "جـ م 2222" إلى 850 ألف جنيه ويتنافس على امتلاكها خمسة مزايدين.

لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)