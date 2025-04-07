سكودا تطلق Elroq RS أقوى سياراتها الكهربائية في الأسواق.. صور

ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

كشفت شركة سكودا التشيكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن سيارتها الكهربائية Elroq RS الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة التشيكية أن أقوى موديلات العائلة الكهربائية ينبض بداخلها نظام دفع كهربائي من محركين بقوة 250 كيلووات/340 حصانا.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 5.4 ثانية، كما تصل إلى السرعة القصوى 180 كلم/س.

وتعتمد السيارة Elroq RS الجديدة على بطارية سعة 79 كيلووات ساعة، وهو ما يمنحها مدى سير يصل إلى 550 كلم.

وتمتاز نسخة الموديل الأقوى من خلال تفاصيل على الجسم الخارجي باللون الأسود، مثل أشرطة النوافذ الجانبية وقضبان السقف وأجزاء على غطاء حيز المحرك وتوقيع الشركة على المؤخرة، كما تتألق أغطية المرايا باللون الأسود اللامع.

وتخطف السيارة الأنظار بتصميم خاص على المئزرين الأمامي والخلفي، فضلا عن تصميم جذاب للأشرطة العاكسة وملصقات RS على الرفارف الأمامية، فضلا عن العجلات الكبيرة من معدن خفيف قياس 21 بوصة.

ومن التجهيزات الخاصة بالسيارة كشافات Matrix-LED والمصابيح الخلفية بتقنية LED مع إشارات تغيير الاتجاه الديناميكية.

وتزخر المقصورة الداخلية بشكل إضافي بوظيفة التدليك لمقعد السائق مع الضبط الكهربائي، فضلا عن العديد من المميزات، التي توفرها سكودا للراكب الأمامي.

وتتألق المقصورة الداخلية بسمات معاصرة مع شاشة قياس 13 بوصة لنظام الملتيميديا مع وظيفة ChatGPT ونظام الإضاءة المحيطي ومستشعرات صف السيارة في الأمام والخلف وكاميرا الرجوع للخلف ونظام التعرف على الإشارات المرورية.

وتأتي سيارة سكودا بمجموعة تعليق رياضي متوائم، فضلا عن نظام التوجيه التدريجي ومكابح فائقة الأداء، وقامت شركة سكودا بتوسيع نطاق اختيار وضع القيادة Driving Mode Select المخصص للدفع الرباعي ليشمل وضع الجر.