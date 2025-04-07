سر اللوحات الصفراء التي تحملها معظم سيارات "إمبراطور السيارات" الراحل.. صور

كتب - محمود أمين:

أثار انتشار صور أسطول سيارات رجل الأعمال المصري ميشيل أُحد الذي توفي قبل ساعات قليلة، تساؤلات الكثير من المتابعين حيث أن معظم هذه السيارات تحمل لوحات ترخيص باللون الأصفر.

وحقق أُحد الذي يلقب بـ"إمبراطور السيارات" شغفه من خلال امتلاك وجمع العشرات من السيارات الفارهة والنادرة، والتي تقدر أسعار بعضها بعشرات الملايين من الجنيهات.

ويلجأ بعض محبي امتلاك السيارات الخارقة في مصر إلى اللوحات الصفراء التي تتيحها الإدارة العامة للمرور للسيارات القادمة إلى مصر لفترات محددة المدة قبل إعادة تسفيرها.

اللوحات الصفرات تحمل دلالة مهمة تتعلق بوضعية هذه السيارات من الناحية القانونية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وحالة ملكيتها في مصر.

السيارات بجمارك معلقة

تتميز السيارات التي تحمل اللوحات الصفراء بأنها سيارات لم تدفع رسومها الجمركية بالكامل بعد، حيث يتم منح هذه السيارات تلك اللوحات لحين تسوية أوضاعها القانونية داخل البلاد.

ويُشترط على هذه السيارات دفع الجمارك المستحقة على السيارات الأجنبية التي تدخل مصر، بالإضافة إلى شراء تأمين مصري للسيارة.

الملكية المؤقتة

من المتطلبات الأساسية لهذه السيارات هو الحصول على "ملكية مؤقتة" أثناء وجود السيارة في مصر، وهو ما يعني أن مالك السيارة يظل محتفظًا بالملكية القانونية لها في بلد المنشأ حتى يتم تسوية الوضع الجمركي والمالي الخاص بها.

هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية مرور السيارات الأجنبية عبر مصر، مع الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة.

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