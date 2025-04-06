شيري تطلق Omoda C9 الفاخرة بالأسواق لمنافسة مرسيدس وأودي.. صور

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة شيري عن إطلاق سيارتها Omoda C9 الفاخرة، التي ستشعل نار المنافسة مع مرسيدس GLC وبي إم دبليو X3 وأودي Q5 ولكزس NX.

دفع هجين Plug-in

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Omoda C9 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك بنزين سعة 1.6 لتر مع محركين كهربائيين وبطارية سعة 34.46 كيلووات ساعة.

وتنطلق السيارة بقوة إجمالية تبلغ 449 حصانا/700 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة الكروس أوفر من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 5 ثوان. ويصل مدى السير إلى 1.100 كلم، بينما يبلغ 150 كلم عند الاعتماد على المحركين الكهربائيين فقط.

وتم تزويد السيارة الهجينة بنظام الدفع الرباعي الذكي ونظام النبض الإلكتروني ونقل الحركة الهجين ثلاثي التعشيقات.

تجهيزات عصرية

وتزخر المقصورة الداخلية بالعديد من التجهيزات العصرية مثل شاشة HD قياس 24.6 بوصة ونظام الإضاءة المحيطي، بالإضافة إلى نظام صوتي فائق يشتمل على 14 سماعة من سوني.

وتشتمل باقة التجهيزات على وظيفة تدفئة وتهوية المقاعد في الأمام والخلف، مع وظيفة ضبط كهربائي للمقاعد الخلفية، فضلا عن كاميرا بانوراما وسقف بانورامي ونظام تنقية الهواء ومصباح الضوء النهاري بتقنية LED.