نيسان تكشف عن سيارتها Frontier Pro البيك آب الجديدة.. صور

شنجهاي. د ب أ

كشفت شركة نيسان النقاب عن سيارتها Frontier Pro البيك آب الجديدة، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات المقام حاليًا ويستمر حتى 2 مايو المقبل.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Frontier Pro البيك آب الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع محرك كهربائي في ناقل الحركة بقوة إجمالية تبلغ 408 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر.

وتم تجهيز سيارة الدفع الرباعي ببطارية ذات سعة كبيرة لتوفير مدى سير كهربائي يصل إلى 135 كلم.

ملامح عصرية أنيقة

وتتميز السيارة Frontier Pro البيك آب بملامح عصرية وتصميم أنيق للكشافات، مع مقصورة داخلية تعتمد على تجهيزات رقمية وشاشة قياس 14.6 بوصة.

كما تتوفر للسيارة باقة من تجهيزات الراحة مثل السقف البانورامي ووظيفة التبريد والتدفئة لمقاعد التدليك.