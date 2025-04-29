بالفيديو والصور.. ياماها تطلق سكوتر Tricity 300 بـ3 عجلات

طوكيو - (د ب أ):

أطلقت شركة ياماها اليابانية السكوتر Tricity 300 ثلاثي العجلات، والذي يتمتع برشاقة خاصة ومفهوم يناسب القيادة داخل المدن.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السكوتر Tricity 300 ثلاثي العجلات يمتاز بخفة الوزن؛ حيث يصل وزنه إلى 239 كجم، وهو ما يسهل قيادته والتحكم به.

ويعتمد السكوتر Tricity 300 ثلاثي العجلات على سواعد محرك أحادي الأسطوانة سعة 300 سم مكعب بقوة 28 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 29 نيوتن متر، مع مكابح قرصية بنظام ABS على العجلات الثلاثة ونظام التحكم في الجر ونظام المفتاح الذكي.

ويعتمد السكوتر الجديد على تقنية الإمالة الفائقة بمساعدة العجلتين الأماميتين، والتي تضمن تجاوزا أفضل وأكثر أمانا للمنعطفات.

ويوفر السكوتر الجديد مساحة تخزين لخوذتين أسفل المقعد، فضلا عن لوحة عدادات مستوحاة من مثيلاتها في السيارات، وذلك لتوفير المعلومات الهامة لقائد الدراجة.

ويتوفر السكوتر Tricity 300 ثلاثي العجلات الجديد بثلاثة ألوان، هي: Milky White وZen Green وPower Grey.