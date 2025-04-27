كيا EV9 GT الكهربائية موديل 2026 تنطلق رسميًا

سول - (د ب أ):

أطلقت شركة كيا سيارتها الكهربائية EV9 GT الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض (SUV).

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة EV9 GT الجديدة تعتمد على نظام الدفع الكهربائي على العجلات الأربع بقوة 374 كيلووات/508 حصان، والتي يشترك في توليدها محرك كهربائي على المحور الأمامي بقوة 218 حصان، وآخر على المحور الخلفي بقوة 367 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة سباعية المقاعد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6ر4 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 220 كلم/س.

وتتضافر جهود نظام الدفع مع بطارية توفر مدى سير يصل إلى 450 كلم.

وتظهر السيارة EV9 GT الجديدة بطول 02ر 5متر، كما تم تزويدها بباقة من التجهيزات الفائقة مثل نظام المكابح الخاص، فضلا عن نظام صوتي خاص لنقل الطابع الرياضي للسيارة إلى الداخل. وتستند السيارة على نظام استشعار فائق لممتص الصدمات الإلكتروني، مع قفل تفاضلي وميزة توجيه عزم الدوران.

وتخطف السيارة الأنظار بالمظهر الخاص على المقدمة وتصميم المصابيح والكشافات، فضلا عن العجلات قياس 21 بوصة، والتي تطل من خلفها سروج المكابح باللون الأخضر النيون.

وتزدان المقصورة الداخلية بالأسطح المخملية في منطقة لوحة القيادة، وخيوط الحياكة الأنيقة بألوان النيون، بالإضافة إلى العديد من شعارات GT.

كما تزخر المقصورة الداخلية بسمات الراحة والفخامة مع الاعتماد على مواد عالية الجودة مثل فرش ألكانتارا على المقاعد الرياضية.