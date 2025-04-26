ارتفاع أرباح بي واي دي خلال الربع الأول من 2025.. وتتفوق على تسلا

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية بي واي دي أمس الجمعة، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 15ر9 مليار يوان (3ر1 مليار دولار)، وتفوقت على منافستها الأمريكية تسلا مرة أخرى، وحققت بداية قوية للعام لتظل العلامة التجارية رقم واحد في مبيعات السيارات بالصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة، أن صافي أرباح الشركة الموجود مقرها في مدينة شينشن خلال الربع الأول تجاوز توقعات المحللين التي كانت أكثر من 1ر8 مليار يوان، في حين بلغت قيمة المبيعات خلال الفترة نفسها 36ر170 مليار يوان بزيادة نسبتها 36% سنويا.

في المقابل أعلنت تسلا تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول بقيمة 409 ملايين دولار، وهو ما جاء أقل كثيرا من توقعات المحللين.

وأشارت بلومبرج إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام تُعتبر عمومًا الأبطأ بالنسبة لشركات صناعة السيارات الصينية، حيث تشمل هذه الفترة عطلة رأس السنة القمرية الطويلة، وتبدو شركة بي.واي.دي مُهيأة لتحقيق أداء قوي في عام 2025.

فقد بلغت مبيعاتها من السيارات خلال هذا الربع أقل بقليل من مليون وحدة، مما يضع العملاق الصيني على المسار الصحيح لتحقيق مبيعات سنوية تبلغ 5ر5 مليون سيارة، منها تصدير 500 ألف سيارة.

وقال المحللون إنهم يتوقعون تأثيرًا ضئيلًا للرسوم الجمركية الأمريكية على شركة بي.واي.دي، نظرًا لأن الشركة لا تبيع سيارات ركاب في الولايات المتحدة، ولديها توقعات قوية بطلبيات من مناطق ذات نمو مرتفع مثل أمريكا الجنوبية وأجزاء من جنوب شرق آسيا. كما أنها تبني مصنعًا للسيارات الكهربائية في المجر، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2025.