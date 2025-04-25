الانحفاض مستمر.. تعرف على سعر سيات إبيزا 2021 بسوق المستعمل

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات على عدد من السيارات الجديدة، ما دفع العديد من المستهلكين العازفين عن الشراء للتفكير مجددًا في شراء ولو سيارة مستعملة.

وأثر التراجع بأسعار العديد من السيارات الجديدة على سوق المستعمل، ومن الطرازات التي يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء سيات إبيزا موديل 2021 ومتوسط أسعارها حاليًا 820 ألف جنيه فيما كانت تباع خلال الأشهر الماضية بمتوسط سعري مليون 30 ألف جنيه.

مواصفات سيات إبيزا التفصيلية بالسوق المصري:

محرك سيات إبيزا

إبيزا مزودة بمحرك TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصي للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة، وبقدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية. يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من سبع سرعات فئة DSG، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 195 كم/الساعة.

أبعاد سيات إبيزا

تأتي إبيزا بطول 4059 مم، وطول قاعدة عجلات 2564 مم، وعرض يبلغ 1780 مم، وترتفع عن الأرض 1447 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 355 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

أمان سيات إبيزا

ابيزا تقدم للسوق المصري بباقة من تجهيزات أمان تشمل 6 وسادات هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA، نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام موزع القوة بين العجلات XDS ، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist.

كماليات سيات إبيزا

جهزت إبيزا الجديدة بنظام معلوماتي ترفيهي يتصل بشاشة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Android Auto, Apple car play, Mirror link ، ومخرجين USB لتوصيل الهواتف الذكية، و4 سماعات لفئة Reference، و6 سماعات للفئتين الأعلى تجهيزًا، مع تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيا، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات. نظام مُثبت للسرعة، ونظام مُكيف هواء ثنائي المناطق وباقة interior chrome package.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات هافال جوليون برو موديل 2025 الجديدة

بعد ارتفاع جراند لاند 100 ألف جنيه.. تعرف على القائمة الكاملة لطرازات أوبل الجديدة في مصر

في أبريل.. أرخص سيارة كروس أوفر صناعة أوروبية بالسوق المصري