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ارتفاع مبيعات شركات تويوتا اليابانية خلال مارس الماضي

01:30 م الجمعة 25 أبريل 2025

علامة تويوتا - أرشيفية

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طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات أمس الخميس، ارتفاع مبيعاتها وإنتاجها خلال مارس 2025.

وارتفع إجمالي المبيعات في أنحاء العالم بنسبة 9ر10% ليصل إلى مليون و 43 ألفا و423 وحدة مقارنة بالعام الماضي.

كما ارتفع الانتاج بنسبة 3ر10% ليصل إلى 977 ألفا و241 خلال مارس 2025.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 نحو مليونين و715 ألفا و384 وحدة، بارتفاع بنسبة 5ر7% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع الانتاج على مستوى العالم بنسبة 7ر11 % مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى مليونين و750 ألفا و175 وحدة.

تويوتا مبيعات السيارات
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