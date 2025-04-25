انخفاض إنتاج "هوندا" للشهر الثامن على التوالي في مارس

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات اليوم الخميس انخفاض إنتاجها عالميا في مارس 2025.

وانخفض إنتاج الشركة في أنحاء العالم إلى 329 ألفا و664 وحدة في مارس الماضي مقارنة بـ341 ألفا و92 وحدة، ليتراجع الانتاج للشهر الثامن على التوالي.

وفيما يتعلق بمبيعات هوندا، قامت الشركة ببيع 76 ألفا و324 وحدة في مارس 2025 مقارنة بـ 73 ألفا و321 في مارس 2024.وبلغ إجمالي المبيعات خلال العام الماضي 2024 نحو 668 ألفا و582 وحدة مقارنة بـ 611 ألفا و134 وحدة خلال العام الماضي 2023.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الصادرات من اليابان 6589 وحدة في مارس 2025 مقارنة بـ 8462 وحدة خلال العام السابق.