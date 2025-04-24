بالفيديو.. بي واي دي تعلن تشغيل أكبر حاملة سيارات في العالم

بكين - (د ب أ):

بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية الكبرى ( بي.واي.دي) تشغيل أكبر سفينة لنقل السيارات، بما يمثل تطورا مهما في تخطيط سلاسل مبيعاتها وإمداداتها العالمية.

وتسلمت الشركة الموجود مقرها في مدينة شينتشن الناقلة التي يصل طولها 219 مترا وعرضها 37.7 متر في مدينة يشينج بإقليم جيانجسو شرق الصين. وتحمل هذه الناقلة وهي الرابعة في أسطول الشركة الصينية 9.200 سيارة.

وتعمل هذه السفينة بأحدث تكنولوجيا صديقة للبيئة بما في ذلك المحركات الرئيسية عالية الكفاءة الموفرة لاستهلاك الطاقة، ومكثف غاز المستنقعات (بي.أو.جي) وطلاءات مانعة لتراكم المخلفات.

وتُحسِّن هذه الابتكارات كفاءة السفينة بشدة، مما يضمن استيفاءها لأحدث المعايير البيئية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

خلال حفل التسليم، أشار وانج جونباو، المدير العام لقسم الأعمال العامة في شركة بي.واي.دي، إلى أن نظام التحميل الفعال في مقر الشركة بمدينة شنتشن وتقنيات الحماية المتقدمة التي تتميز بها، يُمكن أن يوفرا دعمًا لوجستيًا مستقرًا ومنخفض الكربون لعمليات التسليم العالمية لسيارات الطاقة الجديدة التي تقدمها بي.واي.دي.

وأضاف وانج: "يمثل تسليم بي.واي.دي شنتشن خطوة حاسمة في استراتيجية الشركة للعولمة. إنها أكثر من مجرد سفينة نقل، بل هي بمثابة "جسر بحري" يربط الابتكار الصيني بالسوق العالمية، مما يُمكّن المستخدمين حول العالم من الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الصينية".

ومن المقرر أن تُكمل السفينة الجديدة عمليات التحميل هذا الأسبوع قبل انطلاقها إلى البرازيل.

في عام 2024، بلغت مبيعات بي.واي.دي الخارجية 417.2 وحدة. من بينها، 76.7 ألف سيارة في البرازيل، محققةً معدل نمو سنوي ملحوظًا بلغ 328% ومن المتوقع أن يُعزز إطلاق بي.واي.دي شنتشن حضور الشركة وقدراتها على التسليم في الخارج.

وتُشغل شركة بي.واي.دي حاليًا ثلاث سفن نقل سيارات وهي إكسبلورر رقم 1، وتشانجتشو، وهيفي. وفي الربع الأول من عام 2025، نقلت هذه السفن أكثر من 25 ألف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة إلى الخارج.

وحتى الآن، وصل إجمالي مبيعات بي.واي.دي من سيارات الطاقة الجديدة إلى أكثر من 400 ألف سيارة في أكثر من 100 دولة ومنطقة على مستوى العالم.

شهد قطاع السيارات الكهربائية في الصين إنتاجًا ومبيعات قوية في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 50.4% على أساس سنوي ليصل إلى 3.318 مليون سيارة، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الصينية.





